Alunos ficam frustrados com adiamento das aulas

Logo no dia das primeiras matrículas, a alegria dos estudantes por ter conquistado uma vaga em uma universidade pública deu lugar à decepção quanto ao início do ano letivo na Universidade Federal do ABC (UFABC). As aulas, que começariam em março, ficaram para maio.

Muitos calouros estavam surpresos com o adiamento. Outros decidiram aproveitar o tempo a mais para viajar e organizar a mudança. "Minha filha até chorou ao saber (do começo das aulas em maio). Até agora não deu para comemorar", afirma a professora Cleuza Omote, de 53 anos, que acompanhou a filha para fazer a matrícula na instituição. Mariana Omote, de 18 anos, quer aproveitar o recesso forçado para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. "Vamos ver. Se o meu pai deixar, quero viajar. Não dá para ficar parada", diz a jovem, moradora da zona sul da capital.

Outros calouros planejam organizar a transferência para o ABC paulista neste recesso inesperado. "Como sou de Mogi das Cruzes e trabalho em Suzano, de repente esse tempo é bom para eu conseguir vir morar no ABC", diz Fabio Souza, de 30 anos. Mesmo assim, alguns só souberam que as aulas começarão em maio ao serem avisados pela reportagem enquanto esperavam para a matrícula, na semana passada. "Em maio? Pensei que começassem em 1º de março", reagiu Vinícius Maranhão, de 18 anos, morador do bairro do Paraíso, na zona sul da capital. "Ainda estou esperando o resultado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), mas fiz a matrícula aqui para garantir."

Segundo o reitor da UFABC, Helio Waldman, a universidade estuda desenvolver atividades livres de recepção para os ingressantes nas próximas semanas, até o início das aulas.

FORMATURA DIFÍCIL

Após três anos de universidade e com tempo suficiente para o título de bacharel em Ciência e Tecnologia, os primeiros calouros não conseguem reunir colegas suficientes para fazer uma festa de formatura. Segundo cálculos da comissão de formandos, dos 1,5 mil que ingressaram no vestibular em 2006, entre 600 e 700 continuam na instituição. Para piorar, do grupo que segue na universidade, poucos têm condições de se tornar bacharel. Grande parte não completou ou não foi aprovado em parte do currículo básico.

"Em vez de convocar os alunos pela conclusão, determinamos os que vão participar da formatura a partir da data de ingresso na universidade" diz o estudante Rafael Cuzziol, 22 anos, da comissão de formatura. "Se o cara pagar a festa e não se formar, já falamos com a empresa e ela devolverá o dinheiro."

Em dezembro, o Conselho de Ensino e Pesquisa da UFABC associou o alto índice de evasão a "dificuldades de adaptação dos alunos ao rigor metodológico do curso" para fixar normas que flexibilizaram prazos para jubilação por abandono ou por insuficiência de aproveitamento.