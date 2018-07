Alunos ganham voz coletiva com representantes de sala

Ter a chance de experimentar uma posição de liderança, dialogar com os colegas e lançar ideias e projetos para melhorar a rotina escolar são algumas das possibilidades que o cargo de representante de sala oferece ao estudante.

As escolas particulares paulistas que organizam eleições para escolher os estudantes ? em geral, uma sala poder ter de um até três ? que falarão em nome da turma afirmam que a atividade faz os alunos refletirem especialmente sobre cidadania e democracia.

"Eles têm que entender que não representam apenas a opinião deles, mas a da maioria", explica uma das coordenadoras do Colégio São Luís, Maria Cristina Mazzocchi. "No dia da eleição, explicamos que aquela é a primeira vez que eles estão votando com seriedade, exercendo um trabalho de cidadão."

Para se candidatar e ser eleito nem sempre é necessário ser o aluno mais "nerd" da classe. "É preciso ter uma boa aceitação no grupo, boas notas e ser um bom exemplo para os demais", afirma Doroteia Bartz, uma das coordenadoras do Colégio Humboldt.

Entre as propostas mais debatidas pelos representantes e a direção das escolas estão a negociação de notas e datas de provas, destinos de viagens e excursões e problemas de relacionamento entre os colegas de classe. Se o eleito não demonstrar a responsabilidade necessária para o cargo, pode ser deposto. "Já tivemos que chamar um aluno para conversar e pedir para ele melhorar a postura", conta Heloisa Silva, professora do Colégio Franciscano Pio XII.

Em vez de estabelecer representantes oficiais, alguns colégios trabalham com o rodízio de ajudantes de classe, que auxiliam diretamente os professores no dia a dia da escola. "O ajudante de sala pode se responsabilizar por recolher canhotos de excursões, entregar livros e organizar a mesa do refeitório", conta a diretora geral do Centro Educacional Pioneiro, Irma Hirai. Para ela, essas atividades criam responsabilidade frente ao grupo.

Tarefas. Para os estudantes que se candidatam e acabam eleitos para representar suas classes, a tarefa não é nada fácil. Eles têm que cumprir as promessas que fizeram durante a "campanha" e, ao mesmo tempo, saber dialogar com as diferenças entre os colegas.

"Quero ajudar minha sala, que está conversando demais", diz a representante, Luísa Marin Cunha, de 11 anos, do São Luís. "Não tenho medo de parecer chata."

Gabriela Uekita, de 14 anos, aluna do Humboldt, também afirma que é preciso exercer um pouco de autoridade. Ela e a colega Luiza Tafner foram eleitas recentemente. "Temos que ser um pouco duras às vezes, especialmente com os meninos", afirma Gabriela. "Mas estou bastante animada com tudo."