Alunos ganharão guia de aves do Cerrado Um total de 15 mil alunos, a maioria do Triângulo Mineiro, aprenderá sobre o universo das aves e do bioma Cerrado com a ajuda de uma cartilha. A obra Folclore e História Natural das Aves no Brasil Central será distribuída gratuitamente aos estudantes da 5.ª à 8.ª série (ou do 6.º ao 9.º ano) do ensino fundamental por meio do projeto Asas da Cultura. Com a cartilha em mãos, os alunos poderão aprender na prática, com visitas a campo para observar as aves. "Queremos que os alunos aprendam não com animais da África, mas com aqueles que estão a seu alcance", diz Tomas Sigrist, autor da cartilha. O guia traz a ilustração de 300 espécies vistas no Cerrado e municípios de Minas Gerais e Goiás. A ave que enfeita a capa é a gralha-do-campo. Segundo Sigrist, aulas e treinamento de observação de aves serão disponibilizadas aos professores - eles receberão material complementar: o livro Aves do Brasil - Bioma Cerrado e o CD Canto das Aves do Brasil Central. A próxima etapa do projeto deve ter como tema aves em mangues na região de Cubatão.