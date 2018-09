Alunos ingerem calmante dentro da sala de aula, em SP Três adolescentes com idades entre 11 e 13 anos foram internados após tomarem calmante dentro de uma escola em São Carlos, no interior de São Paulo, hoje. Segundo a Guarda Municipal, os alunos teriam tomado diazepam. A professora percebeu a mudança de comportamento nos estudantes e acionou a diretoria. Uma ambulância transportou os alunos para o Hospital Escola de São Carlos. Nenhum representante do hospital foi encontrado para informar o estado de saúde dos jovens. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.