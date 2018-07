Alunos invadem reitoria da Federal do Ceará Dezenas de alunos de escolas públicas de Fortaleza invadiram na terça-feira a reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no câmpus do Benfica. Eles foram cobrar a reserva de 50% das vagas da UFC para cotistas já para 2013. A UFC decidiu reservar o porcentual mínimo que a Lei de Cotas permite para o vestibular 2013, que é de 12,5% por curso aos alunos de escolas públicas, entre eles os que se declararem negros, pardos ou indígenas.