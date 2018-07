Alunos invadem reitoria da Federal do Ceará

Dezenas de alunos de escolas públicas de Fortaleza invadiram ontem a reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), no câmpus do Benfica. Eles foram cobrar a reserva de 50% das vagas da UFC para cotistas já para 2013. A UFC decidiu reservar o porcentual mínimo que a Lei de Cotas permite para o vestibular 2013, que é de 12,5% por curso aos alunos de escolas públicas, entre eles os que se declararem negros, pardos ou indígenas.

A manifestação dos estudantes começou durante uma reunião do Conselho Universitário. Uma comissão de cinco pessoas, envolvendo representantes dos manifestantes e dos professores, esteve reunida para tentar um acordo, que acabou não acontecendo.

A reserva feita pela UFC de 12,5% ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Universitário, que, com a invasão dos estudantes, resolveu suspender a reunião sem previsão de quando acontecerá um novo encontro para definir o assunto.

Houve vandalismo durante a invasão. Os estudantes danificaram lixeiras, portas e computadores da reitoria. / LAURIBERTO BRAGA, ESPECIAL PARA O ESTADO