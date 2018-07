Alunos mais novos têm piores notas, diz estudo

Um levantamento do governo britânico mostrou que a cada ano 10 mil adolescentes não conseguem ser aprovados no exame GCSEs (uma espécie de Enem, mas que reprova quem vai mal) simplesmente porque são novos demais. Na média, os estudantes nascidos no último mês letivo - no caso, agosto - têm desempenho menor que seus colegas mais velhos durante toda a vida acadêmica. Anualmente são aprovados 100 mil alunos nascidos em setembro e apenas 90 mil aniversariantes do mês de agosto.

Segundo especialistas, ao entrar na escola mais cedo, a criança tem menos tempo para se desenvolver intelectualmente. O governo disse que vai levar em conta o estudo para novas políticas na área.