Alunos mantêm ocupação na reitoria da UFSC

Na reunião, um dos estudantes detidos relatou que quatro agentes da PF sem identificação o abordaram na tarde de ontem e exigiram revista em seus pertences. Ele não entrou no mérito da arbitrariedade, mas disse que a ação ocasionou protestos de outros estudantes, levando ao confronto com os policiais. A advogada que representou os jovens, Daniela Félix, também participou da reunião e recomendou a quem tenha se ferido durante o confronto que faça exame de corpo de delito no Instituto Geral de Perícias, para embasar uma possível ação contra a polícia.

Uma nova audiência pública marcada para as 16h foi agendada pela UFSC para discutir o tema, com a presença da reitora. Depois da audiência, os manifestantes realizarão nova assembleia para definir o futuro do movimento.