Alunos mineiros terão 'reforço' pela televisão

Para tentar reduzir a defasagem do conteúdo, o governador Antonio Anastasia (PSDB) anunciou que a Rede Minas de televisão, controlada pelo governo, terá inserções de "reforço". Outras medidas também estão sendo analisadas.

As "aulas de reforço" começarão a ser veiculadas na próxima semana. Ao todo, serão 36 inserções de 2 minutos cada, com temas relacionados às disciplinas do ensino médio.

Os professores entraram em greve em 8 de junho, reivindicando a adoção no Estado do piso nacional da categoria, de R$ 1.597 para 40 horas semanais. Em Minas, o piso é de R$ 369, mas o governo adotou sistema de subsídio, que inclui no pagamento uma série de benefícios, sendo o menor deles de R$ 1.122 para jornada de 24 horas semanais. Ontem, o Ministério Público Estadual se reuniu com integrantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, mas não houve acordo.