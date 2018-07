Alunos não aparecem e direção fecha portões

ESPECIAL PARA O ESTADO

A escola que teve o pior desempenho no Ideb (2,6) na cidade de São Paulo na 8.ª série estava fechada na noite da última sexta-feira. Mesmo em dia letivo, nenhum aluno da escola estadual Etelvina de Góes Marcucci, em Paraisópolis, foi à aula. A direção fechou os portões e foi embora.

Antes de encontrar a escola fechada, a reportagem telefonou inúmeras vezes para falar com a direção, mas ninguém atendeu.

Apesar de o efeito do jogo do Brasil na Copa, transmitido bem mais cedo, explicar parte do vazio, alunos garantem que isso é uma regra por ali. "Toda sexta-feira é esse deserto. Ninguém aparece", conta Edivania de Freitas, de 15 anos, que, de mochila nas costas, permanecia sentada na frente do prédio vazio. "Eu me esforço para aprender alguma coisa, mas tem professor que faz a chamada e, diante da bagunça, sequer dá aula", diz a aluna do 1.º ano do ensino médio que sonha ser professora de português.

A escola já teve dias melhores. Em 1996, chegou a ficar entre as cinco melhores no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e era vista como exemplo. Graças a uma parceria com a seguradora Porto Seguro, em 1991, houve um trabalho de conservação e assessoria pedagógica. Mas a escola entrou no trilho da decadência e a parceria foi encerrada.

Alunos contam que não há carteiras para todos e as que existem estão mal conservadas. Por falta de funcionários, os estudantes têm de conviver com a sujeira. Algumas salas estão com vidros quebrados e os tampões das mesas foram encaixados nas janelas para barrar o frio. A quadra não tem luz e os alunos do noturno não podem usá-la. "A escola está tão decadente que os alunos não têm motivação de ir", diz a aluna do 3.º ano Vaneza dos Santos Piauy, de 17 anos.