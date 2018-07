Alunos novos de SP saberão escola para 2009 até dia 15 Os alunos novos do Ensino Fundamental da rede estadual e das redes municipais do Estado de São Paulo saberão até o dia 15 de janeiro em que escola cursarão o ano letivo de 2009. A Secretaria Estadual de Educação enviará, a partir do dia 5, cartas aos estudantes que fizeram a matrícula antecipada. Com a correspondência, documento de identidade do aluno e comprovante de residência em mãos, os pais ou responsáveis do estudante devem ir à escola para confirmar a matrícula. Quem deixar de fazer a confirmação pode ser deslocado para outra escola, menos próxima de onde mora, mas terá, mesmo assim, a vaga na rede pública garantida. O procedimento vale só para alunos novos, pois os que já estudavam na rede têm matrícula automática. Nas escolas estaduais, as aulas começam em 11 de fevereiro. No próximo ano, 12,6 mil professores da rede estadual paulista trocarão de escola. Eles foram contemplados pela remoção, que permite aos docentes mudar de local de trabalho de acordo com a disponibilidade de vagas na rede. Segundo a Secretaria de Educação, cerca de 50 mil professores se inscreveram para o processo esse ano. Em 21 de janeiro os removidos receberão a atribuição de aulas nas unidades que escolheram e, no dia 31, tomarão posse no novo posto.