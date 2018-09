Alunos ocupam prédio de universidade em Santos-SP Um grupo de cerca de 30 estudantes ocupa, desde a noite de ontem, a sede administrativa da Sociedade Visconde de São Leopoldo, órgão administrador da Universidade Católica de Santos, no litoral sul paulista. Os universitários protestam contra um aumento de até 14% nas mensalidades ocorrido no final de outubro. Os novos valores, segundo os alunos, também reajustariam três tipos diferentes as bolsas compensatórias. Os universitários, em assembléia realizada durante a noite, após uma reunião informal com a direção da mantenedora da universidade, resolveram ocupar o prédio, localizado no bairro Pompéia, entre os canais 1 e 2. Ontem, os estudantes, antes de se reunirem com um representante da Visconde de São Leopoldo, realizaram uma manifestação e foram acompanhados de perto pela polícia. Segundo um dos alunos, estudante de Jornalismo, a ocupação é pacífica e eles não pretendem danificar nada no casarão, pois o imóvel é tombado pelo patrimônio histórico. Os universitários querem que a mantenedora suspenda o aumento ou mostre todas as planilhas de gastos que justifiquem o reajuste. Os universitários esperam por um posicionamento oficial do órgão administrador para decidirem se mantêm ou não a ocupação.