Alunos passam mal ao comer merenda em Cruzeiro-SP Alunos de uma creche e de uma escola passaram mal ontem em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, no interior paulista. As crianças tiveram vômito e diarreia após comer a merenda servida pela prefeitura da cidade nos colégios. A suspeita é de que houve intoxicação alimentar.