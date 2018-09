Alunos passam mal em escola de MS

Os alimentos oferecidos no almoço foram salada de repolho com tomate, arroz, feijão, salsicha e banana nanica. Entretanto, foi depois do lance da tarde, servido por volta das 14h30, que as crianças começaram a passar mal. Nessa refeição, elas comeram gelatina e banana.

Segundo bombeiros que atenderam a ocorrência, os sintomas são de intoxicação alimentar.

A escola tem 557 alunos entre 5 e 11 anos, matriculados do ensino infantil até o 5.º ano do ensino fundamental. "O local parecia um campo de guerra. As mães choravam ao ver as crianças caídas no chão, vomitando e chorando. Havia muitos pais de alunos e vizinhos da escola", contou uma mãe que tem dois filhos matriculados no colégio.

As crianças que passaram mal foram levadas a vários hospitais da região.

Apoio. Em nota, a secretária municipal de Educação, Maria Cecília Amendola, afirmou que "está tomando todas as providências, tanto de assistência médica quanto de apoio aos pais dos alunos".

Por determinação do prefeito Nelson Trad Filho, a cozinha foi fechada para análise. Além dos veículos dos bombeiros, foram mobilizadas 12 ambulâncias para o transporte dos estudantes.