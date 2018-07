Alunos põem fogo em sala de aula em São Roque

Os alunos, com idades entre 15 e 16 anos, negaram a ação, mas policiais militares encontraram um isqueiro com um deles. Os adolescentes foram levados para a Delegacia de Polícia do município e liberados na presença dos responsáveis. Os pais dos estudantes não falaram com a imprensa. A direção da escola abriu processo para decidir sobre as possíveis medidas punitivas. Na escola estudam mais de mil alunos. Na sala atingida pelo fogo, as aulas estavam suspensas ontem.

A diretora de Educação do município, Márcia Nunes, disse que os fatos estão sendo apurados. "Eles são adolescentes e às vezes tomam atitudes que não condizem com o que a escola ensina. Os jovens de hoje precisam de muita orientação, pois às vezes veem isso como uma brincadeira e não pensam nas consequências do que estão fazendo", disse.