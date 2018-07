Alunos põem fogo em sala de aula em Sorocaba (SP)

SOROCABA - Alunos do período noturno da Escola Estadual Dulce Esmeralda Basile Ferreira, localizada no Parque São Bento, zona norte de Sorocaba, atearam fogo em uma sala de aula na quinta-feira, 27, e fecharam a porta para impedir a saída dos colegas. As chamas danificaram várias carteiras, estragaram a pintura da parede e estouraram os vidros da janela.

O vandalismo teria sido uma brincadeira, mas a fumaça deixou estudantes com olhos e gargantas irritados. Uma aluna fez fotos do vandalismo e enviou as imagens a uma emissora de televisão.

A Secretaria de Estado da Educação informou em nota que a direção da escola deu início à apuração do ocorrido e, tão logo os autores do vandalismo sejam identificados, serão adotadas medida disciplinares.

De acordo com a secretaria, a equipe gestora da unidade providenciou a reposição das carteiras danificadas e dos vidros, além da pintura do local. Na segunda-feira, uma reunião do Conselho da Escola, que tem representantes da direção, dos professores e dos pais, vai se reunir para examinar o caso. É o quarto caso de vandalismo ocorrido este ano na mesma escola.