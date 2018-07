Alunos propõem manifestação contra a greve da USP

?Queremos mostrar o que pensam os alunos da USP de verdade, não isso que está na mídia. Nós não estamos sendo representados?, diz Kiko Morente, aluno do 4º ano da Escola de Comunicações e Artes (ECA). O convite para o protesto diz: ?Você está em greve? Nem eu. Então é greve da greve.? A ideia, explica Morente, é fazer um flash mob - um protesto rápido, de alguns minutos, combinado pela internet, em que as pessoas se reúnem e tentam não atrapalhar a vida de quem está por perto.

O grupo pretende ocupar a sede do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), que iniciou a greve, e fazer um piquenique. ?É uma referência ao fechamento dos bandejões, com o que não concordamos?, conta Antonio Rodrigues Neto, de 25 anos, que se formou no ano passado na ECA e também organiza o ato. Segundo ele, o protesto, ?para ter mais impacto?, vai durar no máximo uma hora.

Em cinco dias, 5 mil alunos votaram em uma pesquisa online criada por Anderson Valtriani Siqueira, de 24 anos, aluno do curso de Sistemas de Informaçã da USP Leste. Até ontem, 79,79% são contra a greve. ?Coloquei no ar e, em duas horas, 200 pessoas já tinham votado. Percebi que tinha de levar a sério.? O estudante então passou a exigir o número USP dos votantes e o e-mail também da universidade. Os resultados mostram que 54% dos que votaram são favoráveis à ação da PM no câmpus, 38% contra e 7% indiferentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.