Alunos protestam após 8ª invasão de colégio no RS Cerca de 500 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Venezuela, no bairro Medianeira, em Porto Alegre, protestaram na manhã de hoje por mais segurança. De acordo com a diretoria, o colégio foi arrombado pela oitava vez desde julho. Devido a manifestação, as aulas foram suspensas hoje.