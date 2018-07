Alunos que 'colaram' professora em cadeira são expulsos

Três estudantes com idades entre 12 e 15 anos que colocaram cola de secagem rápida na cadeira de uma professora da Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso, na periferia de Campinas, foram expulsos e serão transferidos para três escolas diferentes, de acordo com decisão tomada pelo Conselho de Pais e Mestres na sexta-feira passada. O caso ocorreu no dia 19, foi registrado pela Polícia Civil e é avaliado pela Vara da Infância e Juventude de Campinas. A cola corroeu a calça jeans da professora e provocou queimaduras de primeiro grau em suas pernas. A mulher de 28 anos foi socorrida por um funcionário da escola e levada a um pronto-socorro.