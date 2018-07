Alunos são eliminados do Enem por tirar foto da prova As redes sociais foram destaque no primeiro dia de provas do Enem deste ano. O Ministério da Educação (MEC) retirou da sala 37 estudantes que fotografaram provas e cartões de resposta e publicaram no Twitter ou no Instagram. Pelas normas do exame, é proibido utilizar quaisquer dispositivos eletrônicos, sob o risco de ser eliminado do concurso.