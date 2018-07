Alunos são internados após beber vodca em competição Três estudantes de 13 anos passaram mal, na quinta-feira, 3, após ingerir bebidas alcoólicas durante jogos disputados entre escolas de Agudos, no centro-oeste do Estado de São Paulo. O consumo de bebidas ocorreu do lado de fora do ginásio de esportes de uma escola particular que participa dos jogos. A competição esportiva reúne escolas da rede pública municipal e estadual e da rede privada. Os adolescentes, dois rapazes e uma garota, foram levados para o Pronto-Socorro Municipal e permaneceram em observação. Depois de medicados, eles foram entregues aos pais.