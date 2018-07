Alunos suspensos do Rio Branco voltam às aulas

Conforme alunos ouvidos pela reportagem, as aulas ocorreram normalmente e, apesar do "clima tenso", ninguém da diretoria comentou o caso. Nas salas que já tinham câmeras instaladas os alunos se depararam com uma placa com o seguinte aviso: "O ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Lei nº 13.541 de 24/03/2003".

"Não acho que eles voltarão atrás e tirarão as câmeras das salas de aula, mas queríamos que nos dessem ao menos alguma satisfação", disse um dos alunos que preferiu não se identificar. "Queremos que eles expliquem o porquê das câmeras e também o porquê de não terem nos avisado sobre a medida", diz outro aluno, também sob sigilo.

A assessoria de imprensa do colégio afirmou que a diretora-geral da escola, Esther Carvalho, não pôde se apresentar aos alunos na quarta-feira (26), mas que ela conversou com os pais dos 107 alunos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.