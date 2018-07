Alunos terão bicicleta doada pelo governo

Em ano eleitoral, o Ministério da Educação decidiu que, além de barcos e ônibus, as bicicletas serão usadas como meio de transporte escolar. A novidade foi anunciada ontem pelo ministro Fernando Haddad, ao informar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prepara pregão eletrônico de registro de preços para a compra de bicicletas. Ônibus, barcos e bicicletas fazem parte do programa Caminho da Escola, que prevê a compra de veículos padronizados de transporte escolar por Estados e municípios.

"A bicicleta é um meio de transporte essencial para levar o aluno até o ônibus ou o barco", disse Haddad durante depoimento à Comissão de Educação da Câmara. Estados e municípios podem participar do programa com recursos próprios, por meio de convênio firmado com o FNDE ou por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha de crédito especial para a aquisição de novos veículos de transporte escolar.

O programa para a compra de bicicletas é embrionário. O FNDE encomendou à Fundação Getúlio Vargas um estudo de mercado para ter um panorama geral do setor e, junto com os fabricantes, elaborará um modelo próprio para o uso pelos alunos. / E.L.