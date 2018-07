Alunos transformam Fusca em carro elétrico Estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) transformaram um Fusca movido a combustível num carro elétrico, com investimento de R$ 25 mil. O projeto havia sido desenvolvido há 30 anos por um antigo engenheiro elétrico da universidade, mas só agora foi finalizado com a ajuda dos alunos e de empresários de Londrina. O carro não emite poluição e é silencioso. Com custo de R$ 0,07 por quilômetro rodado, a velocidade chega a 60 km/h. Um carro comum com gasolina gasta em média R$ 0,26 por quilômetro. O veículo foi apresentado na Semana Nacional de Ciências no câmpus, em Cornélio Procópio.