Alvará do Shopping West Plaza é cassado pela prefeitura A Prefeitura de São Paulo cassou nesta terça-feira, 7, o alvará de funcionamento do Shopping West Plaza, localizado na Pompeia, zona oeste de São Paulo. Aberto em 1991, o empreendimento deve ser lacrado nos próximos dias. Entre as irregularidades, o shopping construiu área adicional de lojas sem informar o governo e deve mais de R$ 3 milhões em IPTU.