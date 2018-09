Álvaro Dias é escolhido vice de José Serra, diz Jefferson

A informação foi adiantada nesta sexta-feira pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, em sua página do microblog Twitter.

"Falei agora com o Sérgio Guerra (presidente nacional do PSDB). O vice será o Álvaro Dias", disse o deputado cassado que é aliado do PSDB na campanha presidencial.

Fonte da campanha tucana afirmou à Reuters que Álvaro Dias foi escolhido como preferido, mas a intenção de Serra é submeter o nome aos partidos aliados --DEM, PPS e PTB.

Serra foi oficializado candidato no dia 12 de junho sem que um vice tivesse sido escolhido. O prazo oficial para o registro de candidatos termina em 5 de julho.