Alviverde: integrada e cheia de luz

No condomínio de 900 lotes, muito verde no entorno e ruas com nome de flor, a casa branca de linhas limpas e paisagismo elegante se destaca em um leve declive. Morada de um casal jovem e dois filhos pequenos, a casa está assentada num terreno de 2.145 m², dos quais 840 m² são de área construída.

Esse exemplo de arquitetura residencial contemporânea, na cidade de Bragança Paulista, existe há seis anos e faz parte do projeto de vida dos proprietários. Sócio de uma empresa de produtos farmacêuticos, o dono da casa conta que foi estratégica a mudança do negócio para o interior, no ano de 2000. “Queríamos uma cidade no máximo a 100 km de São Paulo e acessada por boas rodovias. Bragança era ideal nesse sentido, além do que é caminho para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro.”

Passou um ano indo e voltando para São Paulo todos os dias. Com o tempo, acabou cansando. Por indicação de amigos, alugou uma casa no condomínio que existe há 26 anos. A essa altura chegava o segundo filho e a necessidade de se estabelecer definitivamente na cidade. Compraram um terreno numa rua próxima do imóvel alugado e entraram em contato com o escritório A1 Arquitetura, da arquiteta Alessandra Pires, que havia projetado duas casas em estilo contemporâneo no local.

Nem tudo foi festa no começo. O terreno, segundo o proprietário, tinha um declive mais acentuado do que à primeira vista. “Eram 8 metros de desnível. E, como não queríamos um sobrado, foram caminhões e mais caminhões de terra para aplainar a área onde a casa seria construída. A obra demandou um baita projeto estrutural feito pelo escritório do engenheiro Yopanan Rebello”, explica ele.

Mas valeu a pena. Discutido o projeto com Alessandra Pires, a família acabou ganhando uma casa de perfil reto, branca e bem iluminada. “A proposta foi uma fachada frontal linear onde painéis de madeira cabreúva atuam como elemento figurativo. Em contraposição, o lado oposto da casa é aberto para o horizonte, o que inunda a construção de luz natural”, diz a arquiteta.

Alessandra fez uma casa em L invertido. No lado menor, estão o hall de entrada, as salas de jantar e estar e o home theater. No centro do espaço, a varanda, a área da churrasqueira e o deck da piscina, que tem borda infinita e vista para o bosque de pinheiros que cerca o condomínio e, mais ao longe, para as montanhas das cidades vizinhas, que fazem fronteira com a região sul de Minas Gerais.

No lado maior do L estão o escritório, o lavabo, a cozinha, a despensa e o corredor de acesso à área íntima. Uma escada, com claraboia para aumentar a entrada da luz, leva ao andar inferior, feito para aproveitamento do que restou do desnível do terreno. Lá, Alessandra distribuiu um outro home theater, duas suítes para hóspedes e uma para funcionários, além da área de serviço.

A piscina de borda infinita, nos fundos da casa, tem vista para as montanhas do sul de Minas

Vista de fora, a casa apresenta dois volumes marcantes no lado esquerdo: um de pedra filetada mineira (canjiquinha), que é a parede que divide o living do home theater e abriga uma lareira de cada lado, e outro, maior, o próprio living, que é o ponto mais alto da casa, com pé-direito de 4,60 m.

Alessandra trabalhou também com três lajes de concreto. A primeira, mais fina, acompanha toda a parte frontal da casa em linha reta (escritório, lavabo e home theater). Outra mais grossa cobre o jantar, o hall de entrada e o living e a terceira, também fina, está sobre a varanda da piscina. Como não há janelas na fachada, a arquiteta projetou três aberturas para a entrada de luz: os vidros que ladeiam a porta de entrada, um rasgo horizontal na diferença de altura entre as lajes, que ilumina a sala de jantar, e o acesso secundário e independente do escritório.

Outra preocupação da arquiteta foi integrar toda a área interna, facilitando a circulação e fazendo com que a casa fique aberta para o verde.

Panos de vidro acompanham os acessos para a área da piscina e seguem pelo corredor em L da área íntima. A fachada do living, do lado interno, é protegida do sol por um brise, que também tem função figurativa. Com exceção das suítes, só a cozinha, projeto da Kitchens em que o granito preto faz contraponto com o laminado branco dos armários, é isolada, por uma porta de correr.

Fiel ao conceito de seu escritório, que trabalha com projetos contemporâneos, Alessandra explorou muito a cor branca, “que faz um belo contraste com o verde exterior, como na suíte do casal”, e a madeira das tábuas do piso, “para aquecer”, sem contar com o vidro, que domina boa parte da construção.

A arquiteta definiu com os proprietários a decoração minimalista da casa, escolhendo tecidos de cores sóbrias ou couro para os estofados e madeira freijó para os aparadores. A maior parte do mobiliário é da Brentwood, como a mesa da sala de jantar, de jacarandá. Duas obras do artista plástico Newton Mesquita se destacam no décor: um quadro em preto e branco retratando o edifício Copan, no centro de São Paulo, e outro mostrando uma vista do Viaduto do Chá à noite.

A força do verde

O trabalho de paisagismo, de Marcelo Bellotto, é um caso à parte nesta construção. Ele promoveu a integração com a arquitetura sem alterar sua identidade. O projeto clean foi concebido de forma pontual, onde espécies exóticas se mesclam com outras tropicais, proporcionando belo efeito visual.

A circulação da entrada social foi desenvolvida a partir da relação entre passeio e hall. Para isso, a modulação do piso de mosaico português se intercalou com a da vegetação (viburnos), acentuando o direcionamento do percurso.

Na área da piscina, que é circundada por deck de cumaru, Bellotto fez ilhas de vegetação, criando a sensação de que as três esplêndidas palmeiras washingtonias perfiladas do lado esquerdo já estavam ali. Ele não esqueceu os detalhes, que fazem a diferença no projeto de paisagismo, como um bambu-mossô, cujo caule entra por um recorte redondo na laje, na entrada da casa.

A pedido do proprietário, o paisagista fez também uma mini-horta próxima da cozinha, onde foram plantados alecrim, cebolinha, salsinha, hortelã, orégano, manjericão.

Embora se diga satisfeito com essa casa que considera compacta (“minha primeira ideia era uma morada confortável e menor”), o proprietário vai expandir seus domínios. Comprou o terreno ao lado, onde pretende construir uma quadra de tênis, seu esporte favorito.