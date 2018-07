Alvo de chacina na Baixada Fluminense seria um PM A chacina ocorrida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de ontem, deixou sete mortos. Por volta das 23h30, os assassinos, encapuzados, passaram num automóvel e atiraram contra seis pessoas que estavam num bar, atingindo também outras três que estavam próximas ao grupo. Eles fugiram em seguida. Segundo a polícia, o alvo principal seria o PM Adelson Soares dos Santos, de 41 anos. O grupo bebia cerveja num bar da Rua Réia, na localidade Parque Fluminense. Os assassinos agiram rapidamente e balearam nove pessoas - duas delas ainda estão internadas. O PM levou mais de dez tiros no rosto, conforme informações passadas pela polícia. Os atiradores teriam chegado e perguntado por ele antes de efetuar os disparos. Não houve tempo para qualquer reação. Os corpos ficaram no chão até a chegada da perícia. O caso será investigado pela 60ª Delegacia Policial (Campos Elísios). Ainda não há pistas dos criminosos. O tenente-coronel Luiz Antônio Corso, comandante do 15º Batalhão da PM (Duque de Caxias), disse que recebeu informações dando conta que os assassinatos estariam ligados a uma disputa entre grupos criminosos rivais que efetuam roubo de cargas. Ele não considera que tenha ocorrido uma chacina.