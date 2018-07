Alvo de críticas, Kaká preocupa

A imprensa espanhola encontrou um culpado pela derrota do Real Madrid, anteontem, na França, para o Lyon por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa dos Campeões: Kaká. Há sete meses na equipe merengue, o desempenho do meia brasileiro, levado para a capital espanhola ao custo de 65 milhões, está sendo criticado pelos principais jornais da Espanha, que passaram até a minimizar a Bola de Ouro ganha em 2007 pelo jogador. Em 24 jogos, foram dez assistências e cinco gols marcados. "Kaká segue perdido", analisa o jornal El País. "A estrela brasileira não aproveita a oportunidade de demonstrar sua importância para o time do Real Madrid." De acordo com o diário, o prazo para a adaptação de Kaká já terminou. O jornal afirma que outros grandes jogadores como Zidane e Ronaldo também tiveram um início difícil em Madri, mas logo assumiram seu papel de líderes do time. Kaká, segundo o comentário, não teria as qualidades necessárias para organizar a equipe.

O Marca também bateu forte no craque depois do revés em Lyon. "Ele está inativo na elaboração das jogadas. Não apresenta soluções. E também não tem aplicação defensiva."

Nos 90 minutos do jogo de anteontem, o brasileiro finalizou apenas duas vezes, errou muitos passes e mostrou estar longe de ser o "cérebro" pretendido pelo Real. O meia defendeu-se das críticas. "A culpa é de toda a equipe. Não sou o único culpado. Acho que estivemos ansiosos demais para esse jogo. Sabemos que será difícil, mas temos um time experiente e capaz para reverter a situação no Santiago Bernabéu", afirmou Kaká, referindo-se ao jogo de volta, no dia 10 de março, quando o Real terá de vencer por dois gols de diferença para passar às quartas de final e evitar um sexto fracasso consecutivo na Copa dos Campeões na primeira fase do mata-mata.

Em recente reportagem, o Marca afirmou que Kaká estaria sofrendo de uma pubalgia crônica e seria obrigado a fazer um tratamento fisioterápico especial durante todos os dias até o fim de sua carreira. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, nega que tenha negociado o jogador com a lesão.

Kaká também afirma que sua forma física está "fenomenal", depois de ter ficado fora de alguns jogos da equipe por causa da contusão no fim do ano passado. Para piorar a situação do ex-são-paulino, o português Cristiano Ronaldo - contratado por 94 milhões - tem se apresentado bem nas partidas e já marcou 17 gols em 17 jogos.

CONFIANÇA DE DUNGA

Se no Real Kaká convive com um descrédito parcial, na seleção brasileira o camisa 8 desfruta da total confiança do técnico Dunga e é nome certo para a Copa do Mundo da África do Sul. "Tenho muita vontade de jogar esse Mundial, pois o Brasil não deixou uma imagem muito boa em 2006, e temos de apagá-la."

Ao contrário da Copa da Alemanha, quando Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho eram as maiores estrelas, desta vez Kaká dividirá com Robinho a responsabilidade pela armação das jogadas. Uma preocupação, porém, se sua condição física realmente estiver abalada. COM AGÊNCIAS