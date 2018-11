Alvo de críticas, presidente não se manifesta

"A Abrinq vive uma crise de governança, com sérios riscos à imagem da instituição e de todo o setor", diz Fernando Rossetti, presidente do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), que reúne os maiores investidores sociais do País, entre eles a Abrinq. Segundo a nota divulgada no site, 89% do orçamento de 2009 foi aplicado "nas atividades fim da organização", beneficiando "275 mil", número a ser ampliado em parceria com a Save the Children, que fará aporte de US$ 5 milhões para projetos com a entidade.

Além da fundação, Costa é presidente da associação de fabricantes de brinquedos. Economista especializado em marketing, tem no currículo as associações de produtos ópticos e de instrumentos musicais, o Conselho Regional de Economia e empresas como a Estrela e o Instituto da Qualidade do Brinquedo e de Artigos Infantis, órgão que certifica brinquedos. / A.C.