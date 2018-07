Amanda Françozo quer voltar a ser 'pé-quente' na Vai-Vai A madrinha da bateria da Vai-Vai pelo segundo ano consecutivo, a apresentadora Amanda Françozo, quer reafirmar neste ano a fama de "pé-quente" no ano passado, quando a escola conquistou o título de campeã do carnaval de São Paulo. "É uma responsabilidade muito grande", afirmou. A Vai-Vai entrou há pouco na avenida para fazer o penúltimo desfile hoje, segundo e último dia dos desfiles do Grupo Especial no carnaval de São Paulo. Segundo Amanda, o desfile do ano passado foi o que mais a marcou - ela já havia desfilado duas vezes pela Vai-Vai, mas não como madrinha de bateria. Ela disse que sua fantasia vermelha "para mostrar que damos o sangue pela escola". Com o samba-enredo "Mente Sã e Corpo São", a Vai-Vai conta a história da saúde mundial já em clima de celebração por seus 80 anos, que serão completados no ano que vem.