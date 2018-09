Amanda Knox é uma 'mulher cruel' e promíscua, diz advogado

Knox e seu ex-namorado italiano Raffaele Sollecito estão apelando de suas condenações em 2009 pelo assassinato da britânica de 21 anos Meredith Kercher durante uma agressão sexual abastecida por drogas em Perugia em 2007.

A estudante de Seattle inicialmente acusou o proprietário congolês de um bar Patrick Lumumba de ter matado Kercher, cujo corpo seminu foi encontrado com um profundo ferimento a faca na garganta.

"Amanda é uma coisa e outra - isso é, tanto Santa Maria Goretti e uma mulher cruel, satânica e diabólica dada a comportamento no limite", disse o advogado Carlo Pacelli ao tribunal, referindo-se à santa católica associada à pureza, a jovens mulheres e vítimas de estupro.

Knox, de 24 anos, mais tarde se retratou da acusação, dizendo que havia incriminado Lumumba sob pressão da polícia, que a ameaçou com 30 anos de cadeia. Lumumba, que foi preso, foi inocentado e processou a norte-americana por difamação.

Pacelli disse à corte de apelações que as mentiras de Knox destruíram a imagem de seu cliente. Ele disse que a norte-americana era uma mentirosa que irritava Kercher com hábitos sujos no banheiro e porque levava homens ao apartamento que ambas dividiam.

"Amanda deveria ser julgada baseada em sua personalidade quando o crime ocorreu em novembro de 2007, e naquela época ela era uma mistura concentrada de sexo, drogas e álcool", disse Pacelli.

"Não estamos falando da garota que vocês veem hoje, que passou por quatro anos de prisão."