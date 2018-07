Amanhã haveria de ser outro dia

A Rita levou uma imagem, talvez uma foto, quem sabe um postal, certamente uma vista da Golden Gate, de São Francisco. E um bom disco de Natal. Pelo menos foi isso que imaginou James N. Green, ao ouvir, em 1975, a canção com o nome da moça, composta por aquele que, involuntariamente, seria seu primeiro professor de língua portuguesa: Chico Buarque. Naquela época, Green vivia em uma comunidade de jovens radicais quakers, em um bairro pobre da Filadélfia, e não falava português, embora já tivesse iniciado sua militância em oposição à ditadura brasileira. Sua primeira missão, a de obter adesões a um abaixo-assinado exigindo a libertação de um líder camponês, logo o fez compreender quão desconhecido era o Brasil para os norte-americanos.

Presente no início de seu envolvimento com o País, também seria a ignorância, não exatamente a mesma, mas outra, em sentindo inverso, que levaria o professor de História e Estudos Brasileiros, da Universidade Brown, a começar a desenvolver certo livro, mais de duas décadas depois de iniciada a militância política. A ideia da obra surgiu de uma conversa com um jovem historiador brasileiro frustrado com o que acreditava ser o conhecimento superficial dos brasilianistas a respeito do País e com o pouco que supostamente haviam feito para se opor ao regime militar. Green sabia que a história era outra. Bastaram duas incursões de pesquisa aos arquivos do Itamaraty para ele ter certeza da existência de material suficiente para elaborar um livro com consistência.

Onze anos depois de ter tido a ideia de escrever sobre a oposição, nos Estados Unidos, à ditadura brasileira, Green acrescentou um "s", ao título emprestado da composição de Chico Buarque, e agora lança o seu Apesar de Vocês (tradução de S. Duarte). A originalidade do livro reside no fato de o autor reconstituir a história daqueles, sobretudo norte-americanos, que lutaram contra o arbítrio imposto pelos militares, a partir do golpe de 1964. A obra não apenas documenta, mas analisa as atividades desenvolvidas por acadêmicos e especialistas em América Latina, parlamentares, ativistas políticos, defensores de direitos humanos, sindicalistas e religiosos de distintas denominações protestantes e da Igreja Católica em conexão com exilados políticos brasileiros, que na época constituíram o que hoje se convencionou designar rede transnacional de advocacia.

Se não foram ações grandiloquentes, no mais das vezes apenas debates, palestras, abaixo-assinados e pequenas manifestações públicas, vistos em retrospectiva, os resultados de tais iniciativas ultrapassam qualquer expectativa projetada, evidenciando como esforços aparentemente despretensiosos, não necessariamente coordenados, podem introduzir temas na agenda de governos e exercer influência significativa até mesmo na política externa de nações poderosas como os EUA.

Para Green, não resta dúvida: as campanhas realizadas em favor dos presos políticos brasileiros serviram de base para movimentos posteriores, que tiveram de lidar com as violações em massa de direitos humanos ocorridas na Argentina, Chile e Uruguai. Também lançaram parte dos fundamentos da política de direitos humanos estabelecida pelo presidente Jimmy Carter, no fim dos anos 1970. "As modestas medidas iniciais acabaram por produzir resultados colossais", registra o autor. Além disso, foram decisivas para salvar vidas, conforme atestam, na obra, relatos de ex-presos políticos.

Mas que ninguém se engane. Se o saldo da atuação de algumas dezenas de norte-americanos simpatizantes da causa nacional pode ser considerado positivo, é da violência daqueles tristes anos, e de escolhas políticas equivocadas, que o livro é feito. Como bom historiador, Green não ignora, e faz questão de oferecer ao leitor, ao longo de sua obra, fatos que não convém esquecer.

Assim, está no livro, por exemplo, a rapidez com que os EUA reconheceram o governo provisório brasileiro, um dia após o golpe de Estado. E o treinamento de pessoal para operações de contrainsurgência. Também está lá a denúncia, feita em setembro de 1970, de que o país teria destinado quase 1,5 bilhão de dólares à ditadura brasileira, contribuindo para financiar a tortura. Aliás, relaciona-se à questão da tortura o momento de maior impacto da obra quando Green relembra uma apresentação do Living Theater Collective, realizada em 1974, no Madison Square Garden, em Nova York. Impossível não se emocionar com sua leitura.

Primoroso na reconstituição dos fatos, a força do livro reside, mais do que no simples exercício de historiografia, na inegável atualidade do tema, para os dois países envolvidos. Afinal, tanto Brasil quanto os EUA estão às voltas com o tratamento a ser dado ao legado recente de violações em massa de direitos humanos. Enquanto o governo Obama precisa definir o fechamento de Guantánamo e tem sido cobrado em relação aos crimes cometidos na chamada guerra contra o terror, o Brasil segue sem conseguir lidar, de maneira efetiva, com a verdade acerca dos crimes da ditadura e a responsabilização dos agentes públicos envolvidos em torturas, desaparecimentos e assassinatos.

Aqui, como lá, cabe, por precisão, a frase de Stefan Zweig, escolhida por Green como epígrafe para seu livro: "Para falar a verdade, somos todos criminosos se ficarmos calados."

Glenda Mezarobba é cientista política, pesquisadora do IFCH-Unicamp e do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos (Ineu). É autora de Um Acerto de Contas com o Futuro: a Anistia e suas Consequências (Humanitas/Fapesp)