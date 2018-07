Amante de Bruno pode ser chamada a depor amanhã

Na coletiva da última sexta-feira, o delegado Edson Moreira disse que ela poderá ser intimada. De acordo com o delegado, o depoimento de Fernanda foi fundamental para que a polícia confirmasse detalhes da investigação.

O advogado Eliézer Jônatas de Almeida, que defende o menor J., de 17 anos, informou que está fazendo as alegações finais para rebater a acusação do promotor Leonardo Barreto Moreira Alves, que solicitou ao juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Contagem (MG), Elias Abdou Obeid, a aplicação de medida de internação para o adolescente, pelos atos de homicídio e sequestro.

Segundo o advogado, o prazo que ele tem para entrega das alegações termina às 17 horas desta segunda-feira. Depois disso, o juiz tem até cinco dias para dar a sentença. Prazo que ainda pode ser prorrogado considerando que o juiz tem 45 dias para finalizar o processo contados a partir do depoimento do menor, no dia 13 de julho.

Sete dos 10 cães que eram criados pelo ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, morreram depois de ficarem recolhidos no centro de Zoonoses do bairro São Bernardo, em Belo Horizonte. Segundo advogado Zanone Oliveira, que defende o Bola, três cães estão congelados em um freezer na casa da família, dois permaneceram congelados no centro de Zoonoses e outros dois teriam sido incinerados. "Eu pedi que os animais fossem congelados porque pode haver a necessidade de um confronto de resultados periciais mais tarde e ele não quer correr riscos", disse o advogado. Apenas três filhotes de rottweillers foram devolvidos para a família.