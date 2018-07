Amante de Marcos Matsunaga diz que não faz programas Nathalia Vila Real Lima, de 24 anos, amante do executivo da Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, assassinado em maio de 2012, prestou depoimento em juízo na quarta-feira (30). Diferentemente do que disse à polícia anteriormente, Nathalia negou que tenha se relacionado com ele como garota de programa. Disse que não recebia mesadas nem ganhou um carro do executivo - só a blindagem. Segundo o advogado dela, Roberto Parentoni, o depoimento foi "um tiro no pé da defesa", que tentou desqualificá-la. A defesa disse que foi obrigada a comprovar, com documentos, que Nathália se relacionou com Matsunaga como prostituta.