Amantes de Bill Clinton vendem suas histórias na internet

Duas mulheres que alegaram ter se envolvido com o ex-presidente americano Bill Clinton criaram um site na internet onde vendem trechos de suas conversas sobre as experiências sexuais que tiveram com ele. Na página Two Chicks Chatting (Duas gatas batendo papo, em tradução livre), Gennifer Flowers e Paula Jones cobram US$ 1,99 (R$3,20) por seqüências de imagem e áudio onde revelam "o que enfrentaram" durante e depois de seus relacionamentos com Clinton. Em dois dos seis trechos disponíveis, Paula e Gennifer falam abertamente sobre o tamanho e a forma do pênis do ex-presidente. As duas mulheres estiveram no centro de escândalos sexuais envolvendo o ex-líder americano. Durante a campanha que levou Clinton à Casa Branca pela primeira vez, em 1992, Flowers ganhou notoriedade ao revelar um suposto relacionamento de 12 anos com o então candidato democrata. Depois que Clinton negou as acusações, Flowers convocou uma coletiva de imprensa e divulgou gravações telefônicas de suas conversas com ele. Em 1995, Paula Jones entrou com um processo por assédio sexual contra o ex-presidente, alegando que ele a teria seduzido em um hotel, em 1991, quando era governador do Estado de Arkansas. O escândalo acabou trazendo à tona o caso de Monica Lewinsky, a jovem estagiária da Casa Branca que alegou ter participado de "jogos sexuais" com o ex-presidente. Depois de negar durante meses as acusações, Clinton acabou admitindo o caso ante um grande júri e depois diante da nação, durante discurso transmitido pela TV em agosto de 1998. O escândalo culminou em um processo de impeachment, do qual o ex-presidente foi absolvido pelo Senado, em 1999.