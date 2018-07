Amargo Passado

Para os brasileiros, as recordações do único encontro com Portugal em Mundiais não são nada agradáveis. Foi em 1966, na Inglaterra, e os então bicampeões mundiais levaram surra ? no placar (3 a 1) e nas pernas, principalmente nas de Pelé, duramente atingidas pelos adversários. O resultado mandou a seleção de volta para casa. Portugal participava de Copa pela primeira vez e, com uma geração extraordinária, acabaria em 3º lugar. O Brasil amargou humilhante eliminação ainda na primeira fase.

Os portugueses tinham um timaço, liderado por Eusébio e com craques como Torres e Simões. Para a derrota brasileira, porém, contribuíram fatores como a contusão de Pelé, que jogou baleado contra Portugal e foi caçado em campo, e a própria bagunça na fase de preparação. Vicente Feola, o treinador, testou quase 50 jogadores. Mas chegou à Inglaterra sem um time pronto, apesar de contar com craques do nível dos jovens Tostão e Edu, mais Gerson e Jairzinho, além de veteranos como Gilmar, Djalma Santos, Zito e Garrincha, entre outros participantes das campanhas do bi.

Naquele 19 de julho em Liverpool, Simões e Eusébio (2) venceram o goleiro Manga. Rildo, lateral-esquerdo santista, fez o gol brasileiro. Era a segunda derrota do time de Feola ? venceu apenas a frágil Bulgária e caiu diante da Hungria por 3 a 1 ? e o fim do sonho do tri seguido.

A Coreia do Norte também esteve na Copa da Inglaterra, sua única participação até hoje (parou nas quartas de final, num jogo em que abriu 3 a 0 sobre Portugal, mas acabou sucumbindo por 5 a 3). Mas não teve o Brasil em seu caminho.

Os brasileiros, aliás, só se defrontariam com seleções asiáticas em Mundiais em 2002, na disputa que ocorreu no Japão e na Coreia do Sul. O adversário da equipe que viria a ser pentacampeã foi a China, numa partida pela primeira fase. Vitória fácil, por 4 a 0, gols de quatro "erres"" do time de Felipão ? Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.

Na Alemanha, em 2006, outro asiático pela frente, o Japão. Nova fácil vitória: 4 a 1. Naquele jogo, Ronaldo marcou duas vezes e igualou o recorde de 14 gols em Mundiais que pertencia ao alemão Gerd Muller.

AFRICANOS FREGUESES

A partida contra Costa do Marfim, no dia 20 de junho, em Johannesburgo, vai ser a primeira do Brasil contra essa seleção africana em Copa. E, se prevalecer o retrospecto brasileiro contra equipes do continente em Mundiais, o time de Dunga vence. Dá até para arriscar o placar: 3 a 0. Esse foi o resultado de quatro dos cinco jogos entre os atuais pentacampeões e seleções africanas em Copas ? o outro foi um 1 a 0 contra a Argélia, em 1986, no México.

A série dos 3 a 0 contra africanos começou em 1974, na Alemanha, contra o Zaire (atual República Democrática do Congo). Em 1994, a vítima foi Camarões. Quatro anos mais tarde chegou a vez de Marrocos levar 3 a 0, no Mundial da França.

Foi também por 3 a 0 sobre um africano a última vitória do Brasil em Copas. Aconteceu em 2006, contra Gana, nas oitavas de final na Alemanha (única vez em que o confronto do Brasil com times da África não se deu na primeira fase). Ronaldo fez um dos gols e tornou-se absoluto como o jogador que mais marcou em Copas, 15 vezes. Na partida seguinte o Brasil foi parado pela França e veio embora.