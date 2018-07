Amauri se torna 'rua verde' no domingo

"Se tudo der certo, será uma atração anual", planeja João Doria Júnior, presidente do Grupo Doria e idealizador do projeto. A expectativa é receber 8 mil pessoas - a entrada será gratuita.

A ideia surgiu com o sucesso do Avant Gabriel Chandon, evento produzido pelo mesmo grupo e que, em sua segunda edição no mês passado, reuniu 15 mil pessoas na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. "Será uma festa ao ar livre. E, como estamos no mês de junho, dedicado ao meio ambiente e com a Rio +20 acontecendo, a ecologia será o foco", explica Doria.

Ao longo da tarde, oficinas ensinarão crianças a reaproveitar embalagens. Também haverá aulas de como montar uma horta em apartamento e dicas de jardinagem. Os restaurantes da rua serão convidados a apresentar opções "verdes" em seu cardápio. "O Dressing, por exemplo, vai ter três tipos de saladas especiais, montadas só com produtos orgânicos", antecipa o idealizador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo