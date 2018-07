Amazon apresenta novo tablet Kindle Fire

O presidente-executivo da empresa, Jeff Bezos, apresentando produtos em Santa Monica, Estado norte-americano da Califórnia, revelou uma versão com tela de 8,9 polegadas chamada Kindle Fire HD, além de uma versão menor, com tela de 7 polegadas, que será vendida por 159 dólares.

Bezos destacou nesta quinta-feira que a Amazon enxerga a família Kindle de aparelhos de leitura digital e tablets como um serviço, com o hardware como um elemento crítico de seu negócio de conteúdo digital.

A Amazon compete com a Apple, com o Google e com outras companhias do setor tecnológico por uma pariticpação no mercado de dispositivos portáteis, que tem se expandido rapidamente, já que eles estão rapidamente se tornando a ferramenta preferencial para acessar conteudos pela Internet.

Como a maior rede de comércio virtual, é essencial para a Amazon conquistar uma forte presença nesse novo setor.

Nesta quinta-feira, a companhia também apresentou um dispositivo de leitura digital com tela luminosa branca de resolução muito mais nítida e bateria mais duradoura.

A versão que conta com conexão à internet 3G e sem fio, que popularizou esse tipo de aparelho, será vendida por 179 dólares a partir de outubro, a tempo da crucial temporada de compras de fim de ano.

Uma versão com conexão apenas wi-fi terá preço de 119 dólares, e o modelo mais barato custará 69 dólares --menos do que a versão mais barata do rival Nook, produzido pela Barnes and Noble.