Amazon compra empresa de reconhecimento de voz Ivona Software

A Amazon não precisou quanto pagou pela Ivona e uma porta-voz da varejis online recusou-se a comentar sobre valores.

A tecnologia da Ivona já serve de base para vários produtos no tablet Kindle Fire da Amazon, como a função "Text-to-Speech", disse Dave Limp, que coordena as operações com o Kindle.

"Nós aguardamos ansiosamente o desenvolvimento de grandes produtos para fornecer soluções baseadas em voz de classe mundial para clientes em todo o mundo", disse Limp em comunicado.

O serviço Siri da Apple em seus smartphones iPhone permite que usuários façam perguntas e apresenta respostas, sugestões ou ações. A tecnologia "Text-to-Speech" da Ivona nos tablets Kindle Fire HD, da Amazon, lê e-books Kindle em voz alta para usuários.

"A aquisição da Ivona pode fornecer tecnologia para o Kindle competir com o Siri, embora eu defenda que o Siri não foi tudo o que era esperado dele até agora", disse a analsita Kerry Rice, do Needham & Co.

A Ivona também poderia ajudar a Amazon a expandir seu mercado de e-books para mais pessoas com deficiências, como cegos, acrescentou Rice.

A Ivona já trabalha com organizações de apoio a pessoas cegas e visualmente deficientes, incluindo o Royal National Institute of Blind People.

(Reportagem de Alistair Barr)