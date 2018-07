Amazon compra escritórios em Seattle por US$1,16 bi

A maior rede de comércio na Internet planeja comprar 11 prédios, totalizando cerca de 170 mil metros quadrados em espaço corporativo na cidade em que se situa sua sede, por 1,16 bilhão de dólares. A Amazon disse que espera concluir o acordo no quarto trimestre.

A Amazon alugava o espaço. Mas no final de agosto, a Vulcan Real Estate, parte do veículo de investimentos de Allen, a Vulcan Inc., colocou os prédios no bairro de South Lake Union, em Seattle, à venda.

Allen, foi um dos co-fundadores da Microsoft ao lado de seu amigo do colégio Bill Gates, tem sido a figura central na revitalização do bairro de South Lake Union, que era um deserto semi-industrial até recentemente, mas se tornou um bem-sucedido centro para empresas do setor tecnológico e alguns restaurantes da moda.

A Amazon já tem planos de construir novos escritórios para abrigar sua crescente equipe.

(Reportagem de Alistair Barr e Bill Rigby)