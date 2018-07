Amazon corteja desenvolvedores de softwares

A maior rede de comércio online do mundo está dando mais atenção às suas relações com desenvolvedores de aplicativos à medida que seu Kindle Fire -- e potencialmente outros aparelhos portáteis -- disputam com a Apple e o Google.

Jogos e aplicativos cumprem um papel importante nesse sentido, então a Amazon está gastando muitos recursos com o objetivo de cortejar essa importante comunidade.

A Amazon vê o Fire como uma maneira de elevar as vendas de seu repertório de conteúdo online -- de livros a séries de televisão, passando por música. Mas analistas dizem que a empresa também tem em mira o mercado de rápida expansão de aplicativos e jogos para celulares, aumentando a competição com as operadoras de plataformas Apple, Google, Microsoft e Facebook.

A Amazon montou uma equipe, supervisionada por Aaron Rubenson, que trabalha diretamente com desenvolvedores para criar, testar, lançar e anunciar aplicativos e jogos para o Fire.

A Amazon começou a contratar membros dessa equipe antes de lançar o Fire em setembro, mas os esforços de recrutamento aceleraram desde então, de acordo com uma fonte próxima à estratégia da empresa para desenvolvedores que não tem autorização para falar publicamente. Uma porta-voz da Amazon se negou a comentar.