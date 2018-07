Amazon e B2W não estão em negociações, dizem fontes

"Não tem nada (sendo negociado) com B2W", disse uma fonte com conhecimento dos planos do grupo norte-americano, ressaltando que o mercado "está usando os rumores para fazer subir o preço da ação".

Às 12h41, o papel da B2W subia 5,42 por cento, a 9,14 reais, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,39 por cento. Na véspera, a ação disparou 9,2 por cento.

Procurados pela Reuters, representantes da Amazon, da B2W e da Lojas Americanas, controladora da empresa brasileira, não comentaram sobre uma eventual negociação envolvendo as companhias.

A valorização das ações da varejista dona dos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime também foi considerada "especulativa" por outras duas fontes com conhecimento do assunto.

"É uma história antiga (a possibilidade de aquisição da B2W)", disse uma das fontes. "Sempre que a ação sobe volta o rumor, mas é pura especulação." A terceira fonte, que tem conhecimento dos planos da B2W, comentou que uma possível negociação com a Amazon é "difícil e improvável".

Recentemente, a ação da B2W registrou forte valorização motivada pela possibilidade da Lojas Americanas realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para fechar o capital de sua controlada.

PENALIZADA

A B2W vem sendo penalizada no mercado de capitais há cerca de dois anos, refletindo prejuízos consecutivos decorrentes da demora para integrar suas plataformas e uma série de problemas operacionais que se refletiram principalmente em atrasos na entrega de produtos.

Em meio a este cenário, rumores sobre possíveis aquisições ou fechamento de capital da B2W vêm acompanhando o histórico da empresa.

A companhia anunciou recentemente plano de investir mais de 1 bilhão de reais entre 2013 e 2015 em tecnologia, inovação e logística, buscando voltar a crescer apoiada em crescimento de vendas.

Por sua vez, a Amazon.com vem ganhando as atenções do mercado com planos de abrir sua loja digital de livros no Brasil no quarto trimestre deste ano.

Esta deve ser a porta de entrada para o grupo norte-americano conquistar um espaço na maior economia da América Latina com seu tablet, o Kindle, e um catálogo de livros digitais (ebooks) em português, disseram representantes de editoras locais e uma fonte da indústria a par dos planos da varejista norte-americana à Reuters, em junho.

Com uma abordagem totalmente digital, em um primeiro momento, a Amazon minimiza os riscos que uma estreia de maiores proporções implicaria num país com problemas notórios de infraestrutura, dos quais a B2W é uma das vítimas.