Amazon lança empréstimo para vendedores do site, diz consultoria

O negócio se chama Amazon Lending, e vendedores que usam a plataforma do Amazon receberam e-mails de oferta de empréstimo por parte da Amazon Capital Services. Wingo publicou uma cópia do e-mail no site da ChannelAdvisor.

O representante do Amazon não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.

Entrar no segmento de empréstimos é um grande passo para a Amazon que vai se expor a maior risco de crédito, mas também pode aumentar as vendas por comerciantes em seus mercados.

(Por Alistair Barr)