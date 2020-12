Amazon oferece até 35% de desconto em brinquedos; veja opções

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O site da Amazon está com dezenas de ofertas na categoria de brinquedos, válidas até 24 de dezembro, tanto para quem quer economizar no presente de Natal quanto para aqueles que apenas querem garantir uma lembrança especial para as crianças, sem data específica.

Os itens ganharam até 35% de desconto e incluem carrinhos, bonecos, artigos de super-heróis e opções personalizadas de Peppa Pig, Lego, LOL, Frozen e Funko.

Veja as páginas específicas de vendas:

Até 20% off em Peppa Pig

Até 15% off em bonecos de ação

Até 15% off em Lego

Até 15% off em lançamentos L.O.L.

Até 35% em carrinhos

Até 15% off para brincar com Frozen

Até 25% off em Funko

E confira, abaixo, algumas sugestões de brinquedos em oferta:

Ônibus escolar da Peppa (14% de desconto)

Homem-Aranha Comics - Mimo Brinquedos (18% de desconto)

Lego Technic Porsche (17% de desconto)

L.O.L. Surprise J.K. - Queen Bee (17% de desconto)

Batmóvel 2 em 1 (33% de desconto)

Saco de dormir Elsa - Frozen (9% de desconto)

Funko Gohan Dragon Ball Z (11% de desconto)

