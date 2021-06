Amazon Prime Day: compre robô aspirador com desconto de até R$ 240

O Prime Day já está no ar com milhares de ofertas em todas as categorias, e um dos produtos mais procurados pelos consumidores é o robô aspirador, capaz de realizar a limpeza da casa de forma automática, moderna e completa.

Até as 23h59 desta terça (22), quando termina o evento, dá para aproveitar o desconto de 30% no Aspirador de Pó Robô Pratic Clean Mondial, que passa de R$ 799 para R$ 559,29! É um desconto de R$ 240,61

Além das ofertas que duram as 48 horas do Prime Day, o evento também conta com descontos esporádicos e por tempo mais curto, como é o caso do Aspirador de Pó Robô Orion com Base Carregadora Varre e Aspira, que ganha 7% de desconto (de R$ 769 por R$ 719) até as 20h desta segunda-feira (21).

Lembrando que as ofertas do Prime Day são exclusivas para assinantes do Amazon Prime (R$ 9,90 por mês). Você pode testar o serviço por 30 dias de graça e só depois escolher se continua ou não no programa (que dá direito a frete grátis para todo o Brasil, ofertas especiais e acesso a todo o conteúdo do Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e Prime Reading).

Opções de robô aspirador no Prime Day

Aspirador de Pó Robô Pratic Clean Mondial Bivolt (de R$ 799 por R$ 559,29; 30% de desconto)

Aspirador de Pó Robô Orion com Base Carregadora Varre e Aspira (de R$ 769 por R$ 719; 7% de desconto)

