Amazonas confirma primeira morte por gripe suína A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas confirmou hoje a primeira morte no Estado causada pelo vírus da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. Uma mulher, de 58 anos, que era professora e estava no grupo de risco por ser obesa, morreu ontem em Manaus. A vítima estava internada em uma unidade de uma clínica de saúde. Os exames foram confirmados ontem mesmo pelo laboratório Evandro Chagas, de Belém. De acordo com a secretaria, no Estado do Amazonas já foram confirmados 39 casos da doença e mais 22 estão sendo analisados.