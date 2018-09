Amazonas diz que fará memorial de Niemayer O Memorial Encontro das Águas, projetado em 2006 pelo arquiteto Oscar Niemeyer a pedido da prefeitura de Manaus, deve ser desengavetado pelo governo do Estado. O anúncio foi feito ontem pelo governador Omar Aziz (PMN). Ele disse que a obra de Niemeyer será um dos espaços exigidos pela Fifa para que torcedores acompanhem as partidas, com telões, restaurantes e outros itens de lazer, na Copa de 2014. Na semana passada, a prefeitura afirmou que não havia interesse em tocar o projeto.