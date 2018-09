Amazonas quer aproveitar projeto de Niemeyer para Copa

O projeto de Niemeyer foi elaborado na gestão do ex-prefeito Serafim Correa e custou R$ 600 mil aos cofres da prefeitura. Na semana passada, a secretaria de Obras da prefeitura de Amazonino Mendes (PTB) afirmou que não havia interesse da atual administração em tocar o empreendimento.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinf) será responsável pela atualização dos valores da obra que, na época, foi orçada em R$ 18 milhões, incluindo a contenção do barranco que faz vista ao Encontro das Águas. A ideia, segundo a assessoria do governo do Estado, é preservar o projeto, mas inserir também uma área comercial, de lazer, restaurantes e instalação de telões gigantes - parte da exigência da Fifa para os fan parks nas cidades-sede da Copa do Mundo. Os fan parks são espaços onde os torcedores podem acompanhar os jogos e fazer a festa.