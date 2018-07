Amazonas terá 15 municípios com internet sem fio O Amazonas terá 15 dos 62 municípios com internet sem fio no primeiro semestre de 2009. A empresa Hughes do Brasil, responsável pela maior parte dos equipamentos do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), venceu licitação que deverá fazer a inclusão digital de cidades que ficam muitas vezes semanas sem telefone. "Apenas 32 dos municípios do Estado têm telefonia celular e telefone fixo é um problema sem fio. A internet vai realmente tirar alguns municípios do isolamento", afirmou o secretário-executivo de Planejamento, Marcelo Lima Filho. O município de Parintins, a terra dos bois bumbás, a 325 quilômetros de Manaus, é o único no Amazonas a ter o benefício.